Mazzarri non si fida del Frosinone

Walter Mazzarri ha preso parte alla conferenza stampa allo stadio Grande Torino prima della sfida dei granata in casa del Frosinone.

L’allenatore della squadra piemontese ha dichiarato: “Il Frosinone da quando è arrivato Baroni ha messo in difficoltà tutte le squadre affrontate, fra cui qualche formazione top, e spesso non avrebbe meritato di perdere. Lo stadio mi dicono che sia molto caldo e noi dovremo essere al top della condizione per ottenere un risultato importante”.

Sulla settimana: “Sono stato attento a mantenere alta la concentrazione. Contro il Chievo abbiamo vinto, ma non mi è piaciuta la prestazione, avremmo potuto fare meglio e speriamo di farlo contro il Frosinone".

Sulla formazione che scenderà in campo: “Manca ancora un allenamento e penso di sciogliere lì qualsiasi dubbio. Purtroppo Lukic si è fermato giovedì ed è andato oggi a fare gli accertamenti, mentre Aina ha lavorato parzialmente con il gruppo. Sabato valuteremo tutti e due”.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 19:45