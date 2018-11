Mazzarri non trova posto a due big

Sfida da ex particolare per Walter Mazzarri, che si accomoderà in trasferta mentre il suo Torino cercherà la seconda vittoria esterna della stagione sul campo della Sampdoria.

L’allontanamento dal campo subito contro la Fiorentina comunque non è ancora stato digerito dal tecnico granata, che precisa: “In accordo con la società abbiamo fatto ricorso per precisare cosa fosse successo. Con il presidente abbiamo fatto capire che vogliamo migliorare il nostro calcio con alcune proposte, mi ha fatto piacere che ex arbitri internazionali abbiano recepito il mio messaggio. La mia squalifica? Io e Frustalupi siamo in simbiosi, sono tranquillo, non credo che incida la mia assenza sulla partita sulla prestazione della squadra".

Intanto che c’è, Mazzarri propone un’altra novità…: “Sarebbe positivo fare il quarto cambio in Serie A. Proprio perché c’è un atletismo pazzesco, per vedere un calcio più brillante un cambio in più a noi allenatori farebbe comodo”.

E per restare in tema di sostituzioni e abbondanza, si profila un’altra esclusione per Soriano e Zaza: “Se chi va in campo fa bene al 99% ha la precedenza sugli altri e quelli che hanno giocato contro la Fiorentina hanno fatto bene. Ditemi ora chi volete che giochi al posto di chi… Soriano sta lavorando bene, ha avuto il suo spazio, per una serie di circostanze ha giocato più Baselli nel suo ruolo, ma è una risorsa importante. Ormai i titolari sono 14, anche chi entra a gara in corso incide molto sulle sorti della gara".

SPORTAL.IT | 03-11-2018 19:40