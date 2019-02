Mazzarri: "Poche vittorie? Non siamo il Barcellona"

Walter Mazzarri non è soddisfatto del pareggio a Ferrara. A Sky il tecnico del Torino se la prende con l'arbitro per il rosso a N'Koulou: "Era fallo per noi e lo hanno espulso. Ci hanno tolto un giocatore fondamentale per la prossima partita. C’era un rigore netto su Belotti ma è stato fischiato fallo al contrario. Era una partita difficile dove non abbiamo potuto giocarcela come abbiamo voluto perché siamo rimasti in 10 ingiustamente".

I granata sono discontinui: "Fare tante vittorie di fila non è facile. Noi non siamo Barcellona o Real Madrid, dobbiamo migliorare ancora tanto alla fine del campionato tireremo le somme".

SPORTAL.IT | 03-02-2019 15:20