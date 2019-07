Mazzarri preoccupato per l'Europa League

Walter Mazzarri guarda con preoccupazione alla partita di Europa League del Torino: "E' la prima volta in carriera che mi capita di dover preparare una partita importante come il preliminare di Europa League in sole tre settimane: alla Sampdoria in passato ne avevo avute almeno cinque. Questa è la mia vera preoccupazione: stiamo molto attenti a lavorare il giusto per non fare danni, perché non possiamo fare una preparazione normale come abbiamo sempre fatto".

"Siamo venuti in anticipo in ritiro perché abbiamo l'obiettivo dell'Europa League. Dobbiamo stare molto attenti. Nella prima settimana stiamo facendo carichi di lavoro forti, poi dovremo fare attenzione per far sì che i calciatori arrivino pronti alla prima partita, quando affronteremo una squadra sicuramente più avanti di noi nella preparazione", ha detto al sito ufficiale del club.

SPORTAL.IT | 09-07-2019 19:54