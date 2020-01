Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato così dopo la storica e umiliante sconfitta contro l'Atalanta: "Chiedo scusa. Non è funzionato niente. Subito in ritiro a tempo indeterminato. Non devo dire altro", ha detto a Dazn.

"Non è giustificabile una prestazione del genere. Bisogna soltanto chiedere scusa”.

SPORTAL.IT | 25-01-2020 23:37