Mazzarri sorride: Belotti si è ripreso il Torino

E' un Torino in forma quello che il campionato sta presentando nelle ultime settimane. Dopo il poker della Sardegna Arena è arrivata un'altra vittoria con quattro reti, stavolta in casa, contro il Crotone.

Sono sei punti e otto reti segnate in una settimana, con Walter Mazzarri che ha ottenuto parte delle risposte che aspettava: segnali dalla squadra per capire da quali basi ripartire. E la risposta più squillante è finalmente arrivata da Andrea Belotti.

Il 'Gallo' ha segnato una tripletta ai pitagorici, che sommata alla rete (inutile ai fini del risultato) contro la Fiorentina porta il suo bottino a quattro reti in tre partite.

Tenuto conto che i gol stagionali sono stati in tutto nove, Belotti ne ha realizzati poco meno della metà da metà marzo in poi. E per i granata, bisognosi di ritrovare la propria identità, sapere di poter ripartire dal proprio centravanti è di importanza capitale.

