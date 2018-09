Mazzarri sorride: Iago Falque torna disponibile

Iago Falque dovrebbe riuscire a recuperare per la sfida di domenica prossima, quando il suo Torino giocherà a Verona contro il Chievo.

L'attaccante spagnolo ha infatti effettuato tutto l'allenamento agli ordini di Walter Mazzarri nella giornata di venerdì e ora per lui si prospetta almeno una convocazione per la panchina, se non addirittura una maglia da titolare.

L'ex Roma si era fermato a Udine nella sfida del 16 settembre, alle prese con "una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra". Un problema fisico che ormai sembra definitivamente alle spalle. E Mazzarri potrebbe ritrovarsi tra le mani un'importante pedina in più.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 20:15