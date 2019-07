Mazzarri svela un retroscena di mercato su Belotti

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Torino-Debrecen, Mazzarri non ha nascosto le preoccupazioni: "Si allenano da un mese e mezzo, hanno già fatto un turno di qualificazione, basta questo. La brillantezza si acquisisce dopo un certo periodo, loro ce l'hanno già e hanno superato un turno complicato contro il Kukesi. Non esistono squadre impreparate".

"Domani è la partita più difficile, per il ritorno avremo una settimana in più di lavoro e staremo sicuramente meglio. Alessandria è un campo diverso, sarebbe stato più bello giocare qui. Anche un campo più ampio ci avrebbe aiutato".

In chiosa un retroscena di mercato: "Belotti può giocare in qualsiasi campionato per la fisicità e la corsa che ha. Lo volevo con me in Inghilterra quando giocava nel Palermo, lo consideravo già adatto per giocare in Premier".

SPORTAL.IT | 24-07-2019 14:30