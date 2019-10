Mazzarri: "Tanti devono recuperare la testa"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ai microfoni di Sky ha parlato dopo il ko di Udine: "Brutta partita? Piano con le parole e con le valutazioni. Sul campo dell’Udinese fanno fatica tutti, è una squadra ottima con giocatori di valore. Siamo partiti sotto tono, sbagliando tante cose tecnicamente e regalando il primo tempo all’Udinese, ma se facciamo un resoconto della partita è stata una partita da pareggio. Non si può pensare di venire a Udine a fare una passeggiata, questo lo dirò ai giocatori".

Le difficoltà dei granata sono evidenti: "Problema fisico? Lo so che tanti giocatori devono trovare ancora la condizione migliore, questo è un discorso generale che tocca troppi giocatori. Però ci vuole più attenzione quando siamo dentro l’area, nel primo gol eravamo già lì per marcare e non abbiamo marcato. Se sulla torre fossimo stati fermi, probabilmente non avrebbero fatto gol, poi le partite si decidono anche in questi episodi. Perché i tiri sono stati equilibrati da una parte e dall’altra, però se pensi di venire qui a fare una passeggiata e non vedi il pericolo rischi di perdere punti. Fisico e testa vanno di pari passo, tanti devono recuperare entrambe le cose. Tecnicamente non serve fare tanti tocchi, basta farne uno ma fatto bene".

SPORTAL.IT | 20-10-2019 17:48