"Mazzarri tramava alle mie spalle"

Dall'Inghilterra arriva una pesante accusa all'attuale tecnico del Torino Walter Mazzarri. Troy Deeney, capitano del Watford, ricorda con dispiacere la stagione agli ordini del mister toscano: "Con Mazzarri il calcio per me era diventato un lavoro. Non siamo andati d'accordo sin dall'inizio. Ho cercato di essere rispettoso come sempre ma alle volte segnavo, la squadra vinceva e la partita dopo ero in panchina. Ho chiesto se avessi fatto qualcosa di sbagliato e mi rispondeva 'no, sei stato grande', sono le sue parole alla BBV.

"Chiedevo risposte ma non le ho mai avute. Ha cercato anche di cedermi sul mercato di gennaio, il che non mi è piaciuto. Gliel'avevo anche chiesto se fossi sul mercato e mi rispose 'no, abbiamo bisogno di te, sei il capitano, sei tutto'. E invece stava tramando alle mie spalle".

SPORTAL.IT | 13-09-2018 11:40