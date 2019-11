Mazzarri trova il pelo nell'uovo

Nonostante il 4-0 senza appello inflitto in trasferta al Brescia, Walter Mazzarri, pur soddisfatto della vittoria, ha sottolineato un aspetto che avrebbe potuto complicare la partita dei granata: "Sul 2-0, con loro in dieci, abbiamo dato la possibilità di rimettersi in partita, perciò mi sono arrabbiato. Però poi ci siamo ripresi, e siamo stati bravi a chiuderla" ha detto ai microfoni di Sky.

"La sconfitta nel derby ci ha aiutato a ritrovare compattezza – ha poi aggiunto il tecnico livornese -. Avevamo tanti giocatori non al top nelle settimane scorse e abbiamo fatto fatica. Oggi invece siamo stati ripagati dalla prestazione: onestamente non ci voleva la sosta, li volevo tutti con me, dobbiamo ripartire da questa prestazione e focalizzarci sui prossimi impegni”.

Mazzarri ha poi commentato anche la prestazione di Verdi, uno degli elementi più criticati nelle ultime settimane: "Ha fatto bene, come tutta la squadra. Ci sono stati dei cali di tensione ma per dieci, massimo quindici minuti, a parte quello hanno giocato tutti bene. In sostanza abbiamo creato presupposti per far gol e concesso pochissimo. A parte quei dieci minuti sul 2-0, ci sono da fare solo complimenti".

SPORTAL.IT | 09-11-2019 18:02