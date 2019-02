Mazzarri, urla in allenamento: "Basta battute"

Walter Mazzarri in conferenza stampa parla della sfida contro la Spal a Ferrara: "Nel campionato italiano una partita facile non esiste, loro non hanno nulla da perdere: sarà difficoltà massima, dobbiamo dimostrare di essere cresciuti dopo la vittoria contro l’Inter".

Poi rivela: "Stamattina mi sono messo un po’ strillare anche quando vedevo che magari qualcuno faceva una battuta, l’ho preparata così la partita perché dobbiamo fare il salto di qualità e dobbiamo provarci fin da domani".

"Il mio Toro ideale è quello che ha vinto contro la Sampdoria. Se lei va a vedere era una squadra equilibrata, con due attaccanti, un trequartista. Più che altro è come si interpreta la gara. Poi ovviamente più giocatori tecnici ci sono e più giocate si possono fare, ma ci vogliono tante cose in questo calcio".

“Zaza e Belotti insieme? Queste scelte si fanno pensando a quello: quando stanno bene i due attaccanti mettono in apprensione chiunque. Poi li avevamo messi a pressare la salita di uno degli stopper laterali. Non venivano su perché volevamo che fosse così. Adesso che giocano insieme si trovano anche di più”.

"Djidji è in forte dubbio, in ogni caso ci sono Moretti e Bremer pronti all’uso. La formazione non la dico: chi ha fatto bene con l’Inter ha forte possibilità di giocare, poi vedremo domani".

SPORTAL.IT | 02-02-2019 14:00