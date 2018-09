Mazzarri: "Zaza? Se si impegna non c'è problema"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Chievo: "Quando i cambi rispondono e fanno quello che voglio sono importantissimi. Chiaro che per giocare bene bisogna essere bravi tecnicamente, e questi sono due giocatori, Iago Falque e Zaza, che sanno giocare la palla se stanno bene".

"Si è meritato di vincere, in base al calendario stiamo facendo molto bene. Zaza è un giocatore super gradito da Mazzarri, ovviamente se arriva il 6 luglio è un conto. Vedrete che se s'impegnano e sono bravi con me non ci sono problemi".

"Tridente Zaza-Belotti-Iago? Certo che si può, oggi abbiamo finito così. Iago ha fatto benissimo quando è entrato ed è anche andato vicino al gol".

SPORTAL.IT | 30-09-2018 17:50