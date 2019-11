Mazzata per il Genoa: stagione finita per Kouamé

Christian Kouamé si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro: i controlli effettuati in Italia dal giocatore ivoriano hanno confermato l'impressione avuta al momento dell'infortunio, subito martedì nell'incontro fra le nazionali Under 23 di Costa d'Avorio e Sud Africa, valevole per la Coppa d'Africa di categoria.

Si profilano quindi tempi di recupero piuttosti lunghi, come accade per questo tipo di infortuni: sono previsti, infatti, almeno sei mesi d'assenza dai campi di gioco. In pratica, la stagione del giovane attaccante è già finita.

Kouamé, 5 gol in 11 partite quest'anno, era una delle pedine fondamentali della squadra allenata Thiago Motta, e recentemente aveva anche rinnovato con la società rossoblù, nonostante le numerose voci di mercato che lo coinvolgevano (Milan, Juventus e Inter tra le altre pretendenti).

SPORTAL.IT | 16-11-2019 11:44