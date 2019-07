Mazzocchi attacca Zhang e scatena un vespaio sui social

Linea dura per far capire chi comanda e come ci si deve comportare o clamoroso autogol che avrà delle conseguenze soprattutto a livello economico? L’Inter non deroga dalla decisione di vendere Icardi e Nainggolan e più arrivano domande in tal senso più la società – in tutti i suoi componenti, a partire da Marotta e a finire con Conte – ribadisce che non ci saranno dietrofront e che i due non fanno parte del progetto. Anche il patron Zhang al Corriere della sera ha escluso ripensamenti di alcun tipo su Icardi ma questa mossa non è piaciuta a Marco Mazzocchi.

IL TWEET – Il giornalista della Rai non solo ipotizza che il cartellino dell’argentino si deprezzi sempre di più ma che contestualmente si alzino i prezzi degli obiettivi in attacco, da Lukaku a Dzeko. Mazzocchi twitta: “Sembra che Zhang abbia ribadito: Nessun ripensamento su Icardi. Una storia chiusa. Dubbi ce n’erano pochi, ma quanto queste parole “deprezzano” ulteriormente il giocatore? E quanto invece “sopravvalutano” il valore di altri obiettivi dell’Inter?”. Parole che scatenano un vespaio tra i tifosi sui social.

LE REAZIONI – I tifosi dell’Inter sembrano compatti nell’appoggiare la linea societaria e sottolineano anche altri passaggi:” Steven Zhang parla di aumentare il fatturato,di non avere bisogno dell’entrata in borsa,della cooperazione con il colosso alibaba dell’importanza dell’inter per il gruppo Suning…e lui prende solo le parole su icardi per criticare Zhang” o anche: ” Scusami, Zidane taglia Bale pubblicamente : 100 mln L’Inter fa la stessa cosa, Icardi deprezzato Mi spiegate la logica?! Non viviamo tutti sulla luna”, oppure: ” Icardi va alla Juve solo per Dybala, tranquillo Mazzocchi che occhio di falco piuttosto che regalarlo a Paratici si mette nudo in piazza Duomo..”. Critiche a Mazzocchi arrivano sotto ogni forma: “Potrei dirti che anche Zidane lo ha fatto con Bale, anche lo United con Lukaku e, indovina, anche la Juventus con Higuain (numero 9 tolto, niente maglia comprabile sullo store)… Ma non ne vale la pena” o ancora: “Appena c’è una dichiarazione parlano di “prezzo che scende”… Icardi costa 70 milioni, prendere o lasciare” e infine: “Secondo questo ragionamento il real dovrebbe regalare Bale al primo che passa”. Pochissimi quelli che la pensano come il giornalista: “É inutile… Anche se é arrivato uno come Marotta, l’Inter é ancora lontana dall’essere una società seria”.

