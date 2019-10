Mazzocchi: Che sia Juve o Inter dite no a scelta, bufera social

Può il mondo dello sport chiudere gli occhi di fronte a quello che sta succedendo in Turchia? Come e più di quanto già era successo (invano) quando fu assegnata all’Arabia la supercoppa Italiana, i social si stanno scatenando per chiedere una posizione forte all’Uefa. Dopo la solidarietà ad Hakan Sukur per la sua posizione politica, ecco che sta spopolando su twitter l’hashtag #NoFinaleChampionsaIstanbul.

L’INIZIATIVA – Tra i primi a promuovere l’iniziativa c’è Marco Mazzocchi. Il giornalista Rai da giorni sta cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica al riguardo. Una serie di tweet culminata oggi in una presa di posizione netta.

IL TWEET – Mazzocchi scrive su twitter: “Per scopi non certo umanitari, contro le truppe di Erdogan si sta muovendo Assad (con Putin). L’Europa assiste facendo il solito Bla BlaBla. Trump (abbandonati i curdi) è concentrato sulla sfida economica alla Cina. Ribadisco, almeno: #NoFinaleChampionsaIstanbul Dai. Inondiamo Twitter!”.

LA RISPOSTA – Insomma: anche se dovesse toccare a Juve (o Inter o Napoli): bisognerebbe boicottare la decisione. Una prima risposta (negativa) è arrivata dal vicepresidente Uefa Michele Uva che a Radiorai ha detto: “Revocare una finale è un atto forte, dal punto di vista sportivo. Penso che non siamo ancora nelle condizioni di poterne parlare e discutere. È chiaro che valuteremo insieme le situazioni con il comitato esecutivo, ma è difficile pensare a sanzioni di questo livello”.

LE REAZIONI – Sul web l’hashtag è diventato virale: “Manca ancora parecchio tempo a maggio, il tempo per cambiare il luogo c’è. Per una volta, l’Uefa, faccia la cosa giusta” o anche: “Sarà un piccolo gesto ma le conseguenze economiche e di immagine non sarebbero irrilevanti…chiediamolo in tanti!!”

GLI SCETTICI – Ci sono anche gli scettici: “Ma ssiiì, e poi quando lo abbiamo inondato facciamo come la finale di super coppa italiana, ci sediamo e la guardiamo in TV, quando non andiamo a vederla in loco. Oh yeeeeeeeh” o anche: “Sono d’accordo! Ma se la fanno giocare lì, dovremmo avere le p… di non guardarla. Altrimenti Sono Solo Parole”.

LA PACE – Il mondo dei social è scatenato: “Nei prossimi mesi assisteremo ad arrampicate sugli specchi, condite da notevoli dosi di ipocrisia, della Uefa” o anche: “Lo sport è pace, sin dai tempi delle olimpiadi in Grecia” oppure: “La cosa utopisticamente migliore sarebbe una finale ad Istanbul con gli spalti vuoti”.

LA JUVE – Infine i risvolti in casa nostra. C’è chi chiede: “Spero che la Juve non si presenti” e chi infine ironizza: I tifosi bianconeri dicono #NoFinaleChampionsaIstanbul perché altrimenti perdono anche quella!”.

SPORTEVAI | 14-10-2019 11:09