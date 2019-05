Mazzocchi dà i voti a Juve e Napoli, tifosi increduli

Marco Mazzocchi si veste da maestrino e fa le pagelle alle squadre della serie A. Su Twitter, ovviamente. Il giornalista Rai parte proprio dalle prime della classe, la Juventus campione d’Italia e ilNapoli secondo con gran margine su tutte le altre, ma i suoi voti sono tutt’altro che lusinghieri. Sufficienza stiracchiata per i bianconeri, ancora meno – addirittura – per la squadra di Ancelotti. Se questo è il metro di giudizio, quale sarà il voto per le altre big che annaspano per entrare in Champions?

Il post sulla Juve – Ecco il Tweet di Mazzocchi sulla formazione di Allegri: “Le mie pagelle di fine stagione. Juventus: se ingaggi CR7, Can, Cancelo, Bonucci lo fai per migliorare la stagione precedente. Non accade né in Europa né in C.Italia. L’ottavo titolo di fila è un primato inestimabile ma sinceramente sarebbe stato impossibile perderlo. Voto 6″.

Quello sul Napoli – Ecco invece il giudizio del giornalista sui partenopei: “Secondo posto, come lo scorso anno, ma senza mai poter sognare la vittoria. Sfortunato in Champions, valeva almeno le prime quattro in E.League (ma non ci arriva). Eliminato in C.Italia dal Milan; trofeo da vincere con la Juve ko. Voto 5,5″.

Le reazioni – I primi a mostrarsi increduli sono i tifosi della Juve. “Chi non capisce quanto sia difficile vincere, non capisce lo sport. Per un sedicente giornalista sportivo, non un dettaglio”, scrive indignato un follower. “Vincere uno scudetto non è mai banale, il voto parte obbligatoriamente da 8 a prescindere dal come, cosa o chi”, puntualizza un altro mentre un successivo Tweet è di una logica stringente: “6 la Juventus? Le altre sotto 0?”. Altro commento caustico: “Pensa chi gli è arrivata a 20 punti che stagione..”. Ma c’è pure chi è d’accordo: “Gli avrei dato pure di meno, considerando che dopo 4 anni di fila abbiamo perso pure la Coppa Italia”. Poi tocca ai tifosi del Napoli: “Stagione da 5,5? E pensa un po’… sabato sera ci giochiamo la permanenza in serie A”, ironizza il primo. “Non hai considerato la prima stagione di Ancelotti, almeno un 6 ci stava tutto..soprattutto alla luce del fatto che a inizio stagione tutti hanno dato il Napoli quarto o quinto sui giornali, poi si partiva con un giocattolo perfetto da smontare, impresa non facile”, precisa un altro. E c’è pure uno che dà il voto allo stesso Mazzocchi: “Nell’arco della stagione si fa notare per la castroneria Messi/Zaniolo, per il silenzio social di un mese (peccato non sia stato più lungo) e per le prediche lunari. Voto 4. Di stima”.

