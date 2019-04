Mazzocchi demolisce Napoli e Juve, scatta la rabbia social

Non si salva nessuno. Per Marco Mazzocchi dopo la tre giorni europea si può parlare di fallimento per Juventus e Napoli. Il giornalista della Rai accomuna le prime due squadre del campionato italiano sotto lo stesso ombrello dell’annata no e twitta: “Tiriamo le somme: La Juventus vincerà l’ottavo scudetto di fila: obiettivo minimo e non sufficiente per le ambizioni estive. Peggio il Napoli; mai in corsa scudetto, fuori da Champions e EuropaLeague. Entrambe anche fuori dalla Tim Cup. Annata no”. Un giudizio severo che non piace praticamente a nessuno tra i suoi follower. Scatta l’indignazione delle tifoserie bianconere e partenopee sui social.

LA REPLICA – L’aver considerato fallimentari solo Juve e Napoli lascia stupiti molti: “Quindi se il Milan e l’Inter vanno in Champions la loro annata è positiva. Mentre la Juve con lo scudetto l’annata è no….. calcio italiano messo veramente maluccio” o anche: “Una squadra che vince lo scudetto, annata no: Cose dell’altro mondo. Averlo vinto anche in precedenza non sminuisce, ma accresce il merito dell’ottavo scudetto consecutivo”. C’era Ronaldo, è vero, ma qualcuno ricorda: “Piccolo appunto : Cristiano Ronaldo venne acquistato dal Real Madrid nel 2009 ma vinse la Champions League nella stagione 2013/2014. Ovvero ci ha messo cinque anni a vincere la Champions con i Blancos”, o anche: “Non ci sto. Obiettivo minimo e assolutamente sufficiente. Con otto di fila diventiamo leggenda nei 5 campionati maggiori. Se non soddisfiamo i vostri palati ci importa pochino..”.,

E LE ALTRE? – Possibile che solo chi vince tutto possa dirsi soddisfatto. C’è chi si guarda attorno: “Quindi in Francia PSG con Mbappe ..guillotine! Su, da bravo una squadra che vince 8 scudetti di fila è solo da elogiare! Senza infortuni di pedine importanti staremmo a parlare d’altro” o anche: “Annata no quindi per tutte quelle che non vincono la Champions? Le annate no sono quelle dove non si vince nulla”, oppure: “PSG, CITY,UNITED,BAYER allora sono tutte fracassate?”. Sul piede di guerra anche i tifosi del Napoli, nonostante la delusione per il ko con l’Arsenal: “Secondo posto in campionato, quarti di finale di Europa League e lei mi parla di stagione fallimentare? Io da tifoso sono contento, l’importante è restare ad alti livelli e competere ogni anno con le migliori” e infine: “Il Napoli non investe , spende meno a differenza di come hanno fatto le altre . (Ricordi la griglia di partenza ) Secondo posto & Champions spendendo meno di Milan , Inter, Roma è poco ?? “.

SPORTEVAI | 19-04-2019 09:40