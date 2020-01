Mazzocchi difende Amadeus e attacca Wanda Nara, bufera sul web

Non si placa la bufera attorno ad Amadeus dopo le sue parole, giudicate sessiste, per presentare la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, che sarà uno dei volti nuovi della prossima edizione di Sanremo. Il popolare presentatore sta subendo critiche da ogni dove ma c’è anche chi lo difende.

La difesa

Si tratta di Marco Mazzocchi che interviene a modo suo sul tema della donna oggetto scrivendo su twitter il suo pensiero.

La foto

Il giornalista Rai minimizza le parole di Amadeus e come contraltare posta una foto di Wanda Nara da Parigi dove la moglie di Icardi mostra in bella evidenza un tatuaggio nelle zone…proibite.

Il tweet

Mazzocchi scrive: “Mentre il mio amico Amadeus viene “processato” per aver presentato una ospite del Festival di Sanremo definendola “una bella ragazza”, da Parigi Wanda Nara su Instagram mostra la Tour Eiffel con vista aquila. Che si fa ora, “processiamo” anche lei?”.

Le reazioni

Fioccano le reazioni. C’è chi approva lo sdegno di Mazzocchi: “Era difficile fare peggio di Amadeus, grande Mazz sei sempre un passo davanti a tutti tu” o anche: “Ma tu ancora ti stupisci di Wanda??quella il buon gusto non sa manco dove sta di casa”, oppure: “L’ha già fatto Belen in un Sanremo. Non è neanche originale…”.

Polemica

La maggioranza dei follower però non trova il nesso tra le due cose: “Amadeus è scivolato ed era meglio se stava zitto, Wanda del suo corpo fa quello che vuole e non mi sembra stia un passo indietro, anzi. Riformula il tuo comment” o anche: “La prossima volta potremmo paragonare lo schiaffo del Papa a Mike Tyson per dire£.

LA CRITICA –

Arrivano commenti infastiditi: “Non è la stessa cosa Marco: Wanda con se stessa può fare quello che vuole, Amadeus che per altro mi piace tantissimo, rilancia la vision tutta italiana e degradante della valletta figura a mio parere da estirpare” e infine: “Non è stato processato per averla definita “una bella ragazza”, ma per aver detto che è “una donna che sa stare accanto ad un uomo e un passo indietro”. Medioevo. Ma capisco che è dura ammetterlo”.

SPORTEVAI | 17-01-2020 09:57