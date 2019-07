Mazzola: “Inter, il bomber giusto per te è questo”

L’inseguimento dell’Inter a Edin Dzeko e Romelu Lukaku procede di pari passo con i tentativi dei nerazzurri di liberarsi di Mauro Icardi, al di fuori del progetto tecnico di Antonio Conte e un peso per il monte ingaggi della società.

MEGLIO MAURO. Tuttavia c’è chi spera ancora che Icardi possa restare all’Inter e magari essere coinvolto nei piani del nuovo allenatore: è il caso di Sandro Mazzola, che intervistato da Newnotizie ha spiegato di preferire ancora l’argentino agli altri due attaccanti accostati nelle ultime settimane ai nerazzurri. “Lukaku e Dzeko sono due punte di valore mondiale – ha dichiarato la bandiera interista – , ma sai che sceglierò sempre Mauro Icardi. Tra Lukaku e il bosniaco sceglierei sempre Maurito, è un calciatore incredibile e mi dispiace vederlo sul mercato”.

PROGETTO PROMOSSO. Quanto alla strategia riguardante gli altri reparti, Mazzola si dice completamente d’accordo con i piani di Conte e Marotta, specie per quel che riguarda il centrocampo, rafforzato dall’arrivo di due giovani talenti italiani come Sensi e Barella. “Sono due ottimi calciatori, li ho sempre apprezzati e sono perfetti per il modulo dell’allenatore”, ha dichiarato Mazzola promuovendo il progetto nerazzurro. Un progetto che, secondo l’ex stella della Grande Inter, potrebbe permettere al club nerazzurro di rinascere. “Mi piace l’Inter che sta crescendo – ha aggiunto Mazzola – , c’è grande entusiasmo nell’ambiente ed è quello che serviva da tanti anni. Conte è un grande leader e saprà fare bene nella sua nuova casa”.

SPORTEVAI | 16-07-2019 09:17