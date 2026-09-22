Dal Giudice Sportivo di B nessuna multa ai blucerchiati per il comportamento dei supporter prima del match col Catanzaro. I fan bianconeri: "Due pesi e due misure".

Per i tifosi delle altre squadre, interisti in primis, la multa di 10mila euro alla Juventus, senza squalifica della curva, è stata una sanzione ridicola. “Troppo poco”, il commento più gettonato sui social dopo l’oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola andato in scena domenica prima del match contro l’Atalanta, quando un gruppo di ultras ha voltato le spalle al campo e ha intonato fischi e cori di disapprovazione nei confronti della leggenda nerazzurra. Per diversi sostenitori della Juventus, invece, l’ammenda comminata alla Vecchia Signora è stata fin troppo. “Due pesi e due misure”, il giudizio ricorrente dopo che, sulla medesima questione, sono state prese decisioni diverse.

Mazzola, cori durante il minuto di silenzio anche in Samp-Catanzaro

Intemperanze durante il minuto di raccoglimento per Mazzola si erano verificate anche a Firenze, ad esempio, prima del match tra i viola e il Napoli. Diversi sostenitori della squadra di casa non hanno rispettato il silenzio, intonando cori beceri e offensivi nei confronti dei rivali. La sanzione? Cinquemila euro. La metà di quella comminata alla Juventus. In Serie B, invece, la Sampdoria se l’è cavata con…niente. Nessuna sanzione al club blucerchiato per il comportamento dei supporter prima della sfida di campionato contro il Catanzaro, che avevano trascorso il minuto di silenzio cantando cori.

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Tifosi Juve in rivolta: “Perché nessuna sanzione alle altre squadre?”

Da diversi giornalisti di fede bianconera sui social si sono materializzati commenti e post di protesta. “Il giudice sportivo di Serie B ha appena diramato il comunicato in merito a quanto accaduto nel weekend”, scrive sul suo account X Mirko Nicolino. “Durante il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola, una parte del pubblico della Sampdoria, prima del match col Catanzaro, ha platealmente disturbato la commemorazione continuando a intonare cori per la propria squadra (Genova010). Decisione del giudice sportivo di Serie B: nessuna sanzione“. Analoghe considerazioni sono state espresse da altri cronisti e da semplici tifosi su altre pagine vicine ai colori della Juventus.

Giudice Sportivo, Juventus e Mazzola: quante discussioni sul web

Per diversi tifosi della Juve, insomma, si è di fronte a disparità di giudizio e di trattamento. “Due pesi, due misure. È chiaro che è più forte la voglia di bastonare sempre la stessa“. Oppure: “Solito caso di doppiopesismo”. E ancora: “Non si sono girati di spalle e non si chiamano Juventus”. Ma c’è chi precisa: “”Si è fatta una coreografia con 200 bandiere e nel momento del minuto di silenzio la gradinata non vedeva il campo, quindi non ha “rispettato” il minuto di silenzio non per scelta“. E chi contrattacca: “Cosa c’entra il disturbare il minuto di silenzio con quello che hanno fatto gli ultras Juve? Non ci si può semplicemente scusare per quanto fatto senza frignare riconoscendo l’orrore?”.