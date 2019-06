Mazzoleni ammette errore pro-Juve, ironia e rabbia sui social

Terreno scivoloso quello degli arbitri che scrivono libri e si raccontano dopo aver appeso il fischietto al chiodo. Paolo Silvio Mazzoleni va in pensione da direttore di gara e in attesa di presentare il suo volume «La mia regola 18» rivela alcuni retroscena in un’intervista all’Eco di Bergamo. Parole che hanno scosso il mondo del web. Si va da un favore involontario alla Juve (“Il mio errore più grande? Un rigore per la Juve, mi fidai di Del Piero ma il fallo era un metro fuori l’area”) ai suoi rapporti con i calciatori (Ottimi rapporti con Bonucci, Hamsik il calciatore che sopportavo meno”.

LE POLEMICHE – Mazzoleni fu molto contestato in particolare in Juve-Napoli 4-2 in Supercoppa per l’espulsione di Pandev con gli azzurri ridotti in 9 a Pechino e l’anno scorso dopo il rosso a Koulibaly in Inter-Napoli quando il difensore azzurro fu tartassato da cori razzisti ma si difende: «Nessuna decisione sbagliata, quel rosso a Pandev è figlio della segnalazione di un assistente, Stefani, che poi ha fatto anche la finale dei Mondiali in Brasile con Rizzoli. Il rosso a Koulibaly è una decisione che nessuno può contestare: è il regolamento. I buu razzisti sono di competenza delle autorità, non dell’arbitro».

LE REAZIONI – Parole che hanno scatenato il mondo dei social. Tra ironia (“Non dire così, dai, poi perdi la buona uscita” o anche: “Strano…..un rigore per la Juve? Beh nel dubbio….diamoglielo!” oppure: “Mazzolentus”) e rabbia: “Va in pensione ma continuerà a fare danni al calcio, l’AIA farà una sala VAR unica Coverciano e ci saranno tutti gli arbitri in pensione, praticamente decideranno sempre gli stessi, prepariamoci ad altri 10 Scudetti Juve “Tutto deve cambiare per non cambiare”..”. In pochi hanno apprezzato le confessioni di Mazzoleni: “Che gli arbitri possano avere delle simpatie o antipatie nei confronti di giocatori/squadre è scontato, son pure loro umani. Ma che un arbitro lo ammetta dopo il suo ‘ritiro’ dal campo, ma che continua ad avere delle responsabilità importanti, fa discutere”. I tifosi del Napoli non lo hanno mai amato e ora sono più furiosi che mai: “Mazzoleni finalmente fa outing tenera amicizia con Bonucci della Juve. Ma non sopportava Hamsik del Napoli: dopo lo scandaloso arbitraggio di Pechino doveva essere radiato ma la vecchia protegge i suoi devoti, non ne sentiremo la Mancanza”. O anche: ” ‘Hamsik, il giocatore che sopportavo meno’. Queste, le dichiarazioni del bomber della Juve su uno dei calciatori più corretti ed educati” e infine: “Va in pensione uno degli arbitri più scarsi e fazioso degli ultimi 30 annii, entra a pieno diritto nell’Olimpo del calcio, insieme a De Santis e Byron Moreno”.

