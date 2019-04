Mazzoni, sospensione prorogata

Importanti aggiornamenti sul caso di Luca Mazzoni, il portiere del Livorno sospeso in via cautelare per la positività riscontrata a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia dopo la partita contro il Lecce dello scorso 17 febbraio.

Mazzoni, nelle cui urine erano state trovate tracce di Benzoilecgonina-Ecgonina, si è visto prorogare di ulteriori 30 giorni il periodo di sospensione da parte della Prima Sezione del Tna, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 19:25