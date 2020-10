Mbappé, due opzioni per il futuro

Il futuro di Mbappé continua a tenere banco in casa PSG. Il fenomenale attaccante ha postato una frase significativa: “Un’altra settimana, la stessa gioia di vivere questo sogno ogni giorno”.

In tanti hanno interpretato il post come un’apertura al rinnovo con il PSG (in scadenza nel giugno del 2022). Altri, invece, sono convinti che, a fine stagione, Mbappé andrà a giocare in Spagna, con la casacca del Real Madrid. Insomma, tempo di decisioni per il top player in forza al PSG.

OMNISPORT | 27-10-2020 09:53