Mbappé drastico sul discusso hydration break: Francia-Iraq a rischio meteo, incombe l’incubo fulmini

Il campione dei Bleus se la prende con i colleghi parlando della novità introdotta dalla Fifa. Nella notte la sua 100a gara in Nazionale, ma la gara potrebbe essere rinviata

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Kylian Mbappé non dice cosa pensa personalmente dell’hydration break, ma approfitta dell’argomento per bacchettare i colleghi calciatori. Intanto si prepara a scendere in campo per Francia-Iraq: la seconda gara dei Mondiali dei Bleus, per lui speciale, è però a rischio meteo.

Hydration break, Mbappé attacca i colleghi

La personalità di Kilyan Mbappé viene fuori anche sull’hydration break, la novità divisiva introdotta dalla Fifa su cui il francese di fatto non si è pronunciato in maniera chiara, ma che ha sfruttato per sferzare i colleghi calciatori. “Noi giocatori siamo delle banderuole – ha dichiarato in conferenza stampa – cambiamo idea ogni volta. Se domani saremo sotto al 25’, sarò ben felice che ci sia una pausa. Quando arrivano nuove regole, tutti si lamentano ogni volta”.

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Parole che possono essere interpretate come una difesa della Fifa, criticatissima per la “pausa per l’idratazione” che, di fatto, ha spezzato le partite dei Mondiali in quattro tempi.

Mbappé fa 100 in Francia-Iraq

Mbappé ha parlato a poche ore da Francia-Iraq, seconda gara dei Bleus alla Coppa del Mondo che rappresenta un traguardo particolare per il fuoriclasse transalpino: sarà la sua 100a gara con la maglia della Nazionale. Un traguardo straordinario per un giocatore che deve ancora compiere 28 anni.

La sfida a Klose, Messi e Ronaldo

Inoltre, Mbappé avrà l’occasione di fissare un nuovo record: il francese è a quota 14 gol ai Mondiali, 2 in meno del record assoluto di Miroslav Klose e di Leo Messi, che ha raggiunto il tedesco con la tripletta ai danni dell’Algeria nel debutto dell’Argentina alla Coppa del Mondo nordamericana.

“Sapevo che Leo avrebbe segnato. Lui ora detiene il record, è il più grande assieme a Cristiano Ronaldo – ha detto Mbappé rendendo omaggio a un mito del suo Real Madrid – ma io sono subito dietro e continuerò a segnare…”. Insomma, Mbappé ricorda di avere 11 anni in meno della pulce e ancora tante occasioni per prendersi quel primato.

Francia-Iraq, il pericolo fulmini

Francia-Iraq, però, potrebbe non disputarsi nella notte italiana (è in programma alle ore 23): un temporale incombe sullo stadio di Philadelphia, ma a preoccupare sono soprattutto i fulmini. Secondo il regolamento Fifa, che si adatta alle normative delle autorità meteorologiche Usa, la gara va interrotta se viene rilevato un fulmine entro un raggio di circa 13 km dallo stadio: se nei 30’ successivi non si registrano altri fulmini, allora si può tornare a giocare. Se proseguissero, la gara verrebbe rinviata, probabilmente a domani, e riprenderebbe dallo stesso minuto in cui era stata sospesa.