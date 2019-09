Mbappé: "Icardi molto timido"

L'attaccante del Psg Kylian Mbappé ha parlato così del nuovo arrivato Mauro Icardi. "E’ un ragazzo timido, troppo spesso valutato per quello che fa fuori dal campo. Lo vedo molto bene, la gente lo giudica per quello che fa fuori dal campo senza cercare di conoscere veramente la persona. Per me è un ragazzo molto interessante, ma anche molto timido".

"Mauro è entrato in punta di piedi nello spogliatoio del PSG e sta dando tutto per la maglia. Sta a noi farlo ambientare al meglio, quando succederà segnerà tanti gol per noi", le sue parole a Sky.

