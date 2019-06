Mbappé non rinnova, cessione in vista

Kylian Mbappé non vuole rinnovare il contratto con il Paris Saint Germain, in scadenza nel 2022. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, infatti, l'attaccante è pronto a fare le valigie per andare al Real Madrid.

Il campione del mondo, infatti, è deluso dai risultati europei del Psg e da un calciomercato ancora non convincente, e i "blancos" sono pronti, da parte loro, ad affondare il colpo e sborsare gli oltre 200 milioni richiesti per il trasferimento.

Ora la palla passa al patron del Psg, Nasser Al-Khelaifi: solo ulteriori investimenti sul mercato, che possano consentire ai parigini di lottare per la Champions, potranno convincere il gioiello 20enne a vestire ancora la maglia dei campioni di Francia.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 11:07