Mbappe schietto su Messi: “Il più forte è lui”. Haaland spiazza la giornalista: “Francia-Norvegia? Perderemo”

Il francese rende omaggio al suo ex compagno al PSG e non ha dubbi su chi sia il migliore al mondo. Il norvegese, invece, predica prudenza in vista della sfida ai Bleus.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Kylian Mbappé ed Erling Haaland, i due grandi eredi della generazione di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, hanno regalato in poche ore due dichiarazioni destinate a far discutere. Il francese ha reso omaggio al suo ex compagno di squadra, mentre il norvegese ha sorpreso tutti parlando della prossima sfida contro la Francia. Due grandi campioni che sanno far parlare di loro anche fuori dal rettangolo verde, animando un po’ questo Mondiale versione nordamericana.

Mbappé non ha dubbi: “Il migliore è Messi”

Diretto, senza esitazioni. Intervenuto in un video diventato rapidamente virale sui social, Kylian Mbappé è stato chiamato a scegliere il miglior calciatore del mondo e la sua risposta è stata immediata: “Messi“. Parole che non passano inosservate, soprattutto perché arrivano da uno dei giocatori che negli ultimi anni è stato spesso indicato come il naturale successore della Pulce. Tra i due, del resto, il rapporto è sempre stato ottimo, nonostante il periodo al Paris Saint-Germain sia stato caratterizzato da risultati inferiori alle aspettative. Mbappé non ha quindi avuto dubbi nell’incoronare l’argentino, aggiungendo un nuovo capitolo alla lunga serie di attestati di stima ricevuti dal campione di Rosario nel corso della sua straordinaria carriera.

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Haaland spiazza tutti: “Della Francia non mi interessa nulla”

Se Mbappé ha scelto la via dell’elogio, Erling Haaland ha invece sorpreso per la sua sincerità. Dopo il successo per 3-2 della Norvegia sul Senegal, impreziosito da una doppietta personale, l’attaccante del Manchester City è stato interrogato sul prossimo avversario, la Francia di Mbappé. La risposta del centravanti norvegese ha lasciato di stucco la giornalista: “Non mi interessa molto di loro. Oggi abbiamo passato il turno ed è incredibile. La Francia probabilmente ci batterà e vincerà la Coppa“. Una dichiarazione che mescola realismo e umiltà. Haaland ha preferito godersi la qualificazione della sua nazionale piuttosto che lanciare proclami in vista del big match contro i Bleus, indicando addirittura la Francia come principale favorita per la vittoria finale del torneo.

Il duello che il calcio aspetta

Le parole dei due campioni aggiungono ulteriore fascino alla sfida tra Francia e Norvegia. Da una parte Mbappé, leader tecnico dei Bleus e autore di un nuovo omaggio a Messi; dall’altra Haaland, che non si nasconde e riconosce apertamente la forza degli avversari. Il campo, però, potrebbe raccontare una storia diversa. Perché quando si affrontano due fuoriclasse di questo calibro, i pronostici sono fatti soprattutto per essere smentiti. Se c’è un chiaro favorito da un lato, dall’altro non si può fare a meno di constatare che i Leoni siano in rampa di lancio e decisamente un avversario duro da abbattere.