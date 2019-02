Mbappé su Buffon: 'Che fortuna giocare con una leggenda'

"Buffon è un valore aggiunto enorme in campo e fuori, forse non ci si rende conto della fortuna di avere una leggenda così nel nostro campionato: mai avrei pensato di giocare con lui e neppure contro di lui" ha confessato Kylian Mbappé in zona mista al termine del match.

"Conviderci lo spogliatoio è un'esperienza indimenticabile e bisogna approfittarne perché non penso che giocherà fino a 60 anni. Spero che continui così" ha aggiunto il campione del mondo.

Ormai quasi ipotecata la Ligue 1, l'obiettivo si sposta sulla Champions League, da tempo un'ossessione per i campioni di Francia e per lo stesso Buffon: "Quando dico che non bisogna aver paura, lo dico ai tifosi: non credo che i giocatori abbiano paura. Contro il Manchester United abbiamo fatto una buona gara d'andata e quando arrivi ai quarti di finale, se ci arriviamo, penso che ogni avversario sarà difficile: resteranno le migliori e starà a noi fare in modo di farne parte e cercare di andare il più lontano possibile".

La speranza per i parigini è di recuperare al più presto Neymar: "Sta meglio e sta seguendo il suo percorso di recupero. Spero che torni presto, perché per noi è molto importante, come Cavani che ha ripreso a correre. I miei gol? Non mi sono posto limiti, cerco di segnare sempre così e alla fine credo che uscirà un bel totale" ha concluso il giocatore del Psg, che in questa stagione avanza ad una media di quasi un gol a partita (in Ligue 1 le reti sono addirittura 20, a fronte di 19 partite disputate complessivamente).

Mbappé è considerato uno dei giocatori più costosi del mondo: la sua valutazione supera i 200 milioni di euro, superiore a quella di Kane, Neymar, Salah, Messi e Ronaldo.



SPORTAL.IT | 23-02-2019 15:05