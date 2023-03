McClean: sono autistico, come mia figlia

“Inseguire sempre i propri sogni” il messaggio del centrocampista del Wigan

28-03-2023 23:39

Il centrocampista irlandese James McClean (classe 1989), dal 2021 in forza al Wigan (squadra della seconda divisione del campionato inglese), ha comunicato con un post sul suo profilo Instagram di avere una forma di autismo. Una scoperta fatta notando le somiglianze con la figlia autistica Willow-Ivy e la successiva scelta di fare un apposito esame. “Ho riflettuto per un po’ di tempo – scrive – se renderlo pubblico e condividerlo, come ho fatto per Willow-Ivy, per farle sapere che capisco e che essere autistico non deve mai impedirle di raggiungere i suoi obiettivi e sogni”. E per comunicarlo ha scelto la settimana della sensibilizzazione nei confronti dei Disturbi dello Spettro Autistico (30 marzo – 5 aprile).