"La cosa migliore che sia capitata al tennis", McEnroe non perde occasione per incensare Alcaraz, ma questa volta si sofferma anche sugli incredibili successi a livello tennistico della Spagna, che senza dubbio vorrà provare a salutare David Ferrer con la conquista della Coppa Davis a Bologna

Carlos Alcaraz è senza dubbio uno dei giocatori simbolo del circuito maschile insieme a Jannik Sinner e uno dei giocatori più amati dell’ATP. Tra i suoi più grandi estimatori si può certamente annoverare John McEnroe, che in un’intervista a La Revuelta ha speso bellissime parole per il classe 2003, così come per tutto il movimento tennistico spagnolo.

McEnroe: “Alcaraz è la cosa migliore che sia capitata al tennis”

Se c’è un qualcosa su cui ormai non sembrano esserci più dubbi è il fatto che Alcaraz sia il giocatore preferito di John McEnroe, che in un’intervista a La Revuelta è tornato a incensare il murciano con parole al miele, che certamente faranno molto piacere al classe 2003: “Carlos è il migliore, è il mio tennista preferito. Credo che sia la cosa migliore che sia capitata al tennis negli ultimi 10 anni. Non lo dico perché mi trovo a Madrid. Sono davvero convinto che siamo fortunati ad averlo nel circuito. Il suo rientro dopo l’infortunio al polso mi ha fatto enorme piacere, perché il tennis era più noioso senza di lui”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

McEnroe celebra la Spagna, il confronto impietoso con gli USA

La Spagna del tennis non è però solo Alcaraz, come ci ha dimostrato il recente il Masters 1000 di Shanghai, dove in finale si sono affrontati Alejandro Davidovich Fokina (poi vincitore) e Rafael Jodar, autentica rivelazione del 2026. Una profondità di talento incredibile per una nazione che dopo il ritiro del suo giocatore, Rafael Nadal, in molti si aspettavano dovesse attendere un po’ di tempo prima di tornare ai vertici del tennis mondiale, cosa che invece si è verificata prima ancora che Rafa appendesse effettivamente la racchetta al chiodo.

Merito di un movimento che da anni funziona alla grande e in grado di sfornare talenti capaci di conquistare i tornei più importanti del circuito, cosa che invece non sta riuscendo in ambito maschile agli USA, che dopo decenni di successi sono a secco di titoli Slam dalla vittoria di Andy Roddick nel 2003 allo US Open. Un parallelo evidenziato anche da McEnroe, che si è detto sorpreso di Jodar e che ha ricoperto di lodi il tennis spagnolo: “L’ascesa di Jodar ha lasciato tutti senza parole. Il tennis spagnolo ha cambiato faccia grazie a Rafa Nadal, che ha rilanciato l’intero movimento a suon di imprese straordinarie. Negli Stati Uniti non riusciamo a vincere uno Slam da tanto tempo in campo maschile, invece Nadal da solo ne ha conquistati 22”.

Il motivo in più della Spagna per trionfare in Davis

Proprio la presenza di Jodar e Davidovich Fokina (che però è tutt’altro che certo della qualificazione) insieme ad Alcaraz rendono la squadra spagnola la favorita principale per la conquista della Coppa Davis in occasione delle Final 8 che si terranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. A dare una spinta in più agli iberici ci sarà anche la volontà dei giocatori di regalare al capitano David Ferrer un titolo prima della chiusura del suo ciclo che avverrà al termine di questa edizione, con la Spagna che a partire dall’anno prossimo sarà guidata da Marc Lopez, che in passato ha fatto parte del team di Nadal ed è stato allenatore di Jasmine Paolini.