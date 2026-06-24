Wimbledon, McEnroe ignora Zverev e sbugiarda Becker: "Sinner favorito, anche Fritz e Shelton davanti a Sascha"

Gli ex campioni divisi dal pronostico sui Championships: per Boris il tedesco è in pole, per "The Genius" è in terza fascia, con Jannik uomo da battere e Djokovic in agguato.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Si scontravano in campo nei decenni passati, adesso continuano a lanciarsi qualche fendente a distanza. Non c’è uniformità di vedute tra Boris Becker e John McEnroe a proposito del prossimo torneo di Wimbledon, in particolare per quel che concerne il ruolo di possibile favorito di Sascha Zverev. Se l’ex campione tedesco è molto ottimista nei confronti del suo connazionale, lo statunitense non lo è alla stessa maniera. E se Becker probabilmente esagera quando dice che Zverev è l’uomo da battere sull’erba londinese, McEnroe sembra fare lo stesso quando lo colloca addirittura in terza fascia, alle spalle di altri quattro giocatori.

Wimbledon, per Becker l’uomo da battere è Zverev

Ad aprire l’argomento nei giorni scorsi era stato Boris, che aveva sottolineato l’importanza per Sascha, a livello psicologico, del trionfo al Roland Garros. Aver vinto finalmente uno Slam metterebbe nelle condizioni Zverev di esprimere compiutamente il suo potenziale su una superficie a lui congeniale come l’erba. Tutto questo, unito ai dubbi sulla tenuta di Sinner (in particolare con l’enigma caldo) e alla condizione ormai non più brillante di Djokovic, farebbe del tedesco il vero favorito per Wimbledon. Opinione che non ha riscosso troppi consensi, per usare un eufemismo, da parte di McEnroe.

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McEnroe schietto: “Sinner favorito a Wimbledon”

Intervistato da SportsBoom, l’ex campione newyorchese – reduce dai festeggiamenti per il ritorno al titolo NBA dei Knicks – ha anzitutto tagliato corto sull’autentico uomo da battere ai Championships: “Vedendo il tabellone maschile non c’è dubbio che il favorito sia Jannik Sinner. Dietro metterei Novak Djokovic, che ha fatto bene a Parigi anche se è uscito abbastanza presto”. Partcolarmente positivo il giudizio di McEnroe su Djokovc, che con l’erba di Wimbledon ha sempre avuto un feeling speciale: “A Parigi ha disputato match di qualità e questo gli darà fiducia”.

Anche Djokovic, Fritz e Shelton davanti a Zverev

Quanto a Zverev, McEnroe lo colloca addirittura in un’ipotetica terza fascia per Wimbledon. Se in prima fila ci sono infatti Sinner e Djokovic, in seconda per lui sono appaiati due tennisti statunitensi che arrivano allo Slam londinese al meglio della condizione: “Non considererei Zverev tra i favoriti, non mi sembra pronto per un nuovo trionfo in uno Slam. Per me sta meglio Fritz, che lo ha battuto recentemente in un match abbastanza combattuto. Inoltre metterei anche Shelton davanti a Sascha“. Insomma, un piccolo affondo verso Zverev, ma forse una stilettata rivolta soprattutto a Becker.