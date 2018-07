McGregor e la scultura da 50.000 sterline

Conor McGregor si è fatto, per i suoi 30 anni, un regalo da 50.000 sterline. Come riportato dal Daily Mail, la stella UFC e MMA, vista anche in altre "competizioni", ha ricevuto, dall'artista Aspencrow, una statua incredibilmente realistica che lo ritrae in tutta la sua magnificenza all’interno di un blocco di marmo.

L'artista ha impiegato ben cinque mesi per realizzare la scultura che è stata realizzata in tre differenti versioni. Aspencrow ha dichiarato che McGregor "… è un fenomeno del nostro tempo e un visionario". La statua sarà svelata il prossimo 14 luglio presso la Mayfair's JD Malat Gallery.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 08:40