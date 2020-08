McKennie alla Juventus, l'arrivo in serata e domani le visite mediche

Dejan Kulusevski è stato il primo giocatore acquistato dalla Juventus per l’annata 2020-2021, Arthur il secondo. Lo svedese è rimasto in prestito al Parma fino al termine della scorsa annata, mentre il brasiliano è arrivato dallo scambio che ha portato Pjanic al Barcellona. A meno di colpi di scena, il terzo sarà Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense è infatti arrivato a Torino nella serata di giovedì, per poi svolgere le visite mediche venerdì ed essere annunciato come nuovo acquisto bianconero.

McKennie arriva dallo Schalke in prestito con diritto di riscatto: tre milioni subito per il club tedesco e ulteriori 18 in caso di stagione positiva con la maglia bianconera.

Cresciuto a Dallas, McKennie è diventato calciatore professionista in Germania, dove aveva vissuto da bambino.

Classe 1998, è un interno di centrocampo dalla grande quantità e tenacia. Sulla parte tecnica lavora da tempo ed è pronto a migliorare al fianco di grandi compagni di squadra, abituati da sempre a vincere tutto in maglia bianconera e non solo.

Per McKennie la possibilità di confrontarsi con la Serie A ed Europa dopo aver accumulato esperienza in giro per il mondo con la casacca degli Stati Uniti, ma anche con la Champions giocata nel 2018-2019 indossando quella dello Schalke 04.

OMNISPORT | 27-08-2020 20:58