Lo scozzese ha superato le visite per l'idoneità e torna a disposizione di Allegri. Ma il rinnovo non decolla e dalla Premier arrivano sirene insistenti

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Scott McTominay ha superato gli esami medici e ha ottenuto l’idoneità sportiva agonistica, l’ultimo passaggio che mancava per tornare a pieno regime con il gruppo. È il via libera che Massimiliano Allegri aspettava da settimane: lo scozzese torna a disposizione e punta già la sfida di sabato contro il Frosinone. Il campo torna così a sorridere, ma il futuro resta tutto da decifrare: il rinnovo non fa passi avanti e dall’Inghilterra arrivano voci sempre più insistenti.

McTominay, dall’operazione all’idoneità: le tappe del rientro

Gli esami erano un passaggio obbligato dopo l’intervento a cui McTominay si era sottoposto l’8 settembre a Manchester: un’ablazione per risolvere una lieve aritmia cardiaca di natura benigna. Da circa due settimane il centrocampista aveva ripreso ad allenarsi seguendo un programma personalizzato. Ha lavorato prima in palestra e poi in campo insieme ai compagni, ma sempre senza contatti. Ora, con il semaforo verde dei medici, potrà allenarsi normalmente con il resto della squadra. La convocazione per il Frosinone è possibile, ma dopo un mese di stop e con pochi allenamenti insieme al gruppo nelle gambe, la sua presenza in campo sabato resta in dubbio, ma non impossibile data la grande emergenza infortuni che sta attraversando il Napoli, specialmente a centrocampo.

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Il fattore McTominay nei numeri

Infatti, il ritorno dello scozzese arriva in un momento delicato per il Napoli. L’infermeria è piena, contando una decina di giocatori già fermi. A preoccupare c’è anche Vergara, fuori per un mese dopo la lesione al soleo rimediata in Nazionale. In questo contesto, riavere McTominay pesa ancora di più. L’ultima partita giocata dallo scozzese risale al 30 agosto contro il Como. La sua assenza si è sentita, e i numeri lo confermano. Con lui in campo il Napoli ha vinto 48 partite su 82, pari al 59%. Senza di lui la percentuale scende al 40%, con appena 6 successi in 15 gare. Del resto parliamo dell’MVP della Serie A al suo primo anno in Italia, simbolo dello scudetto conquistato con Antonio Conte e autore di 27 gol in due stagioni.

Rinnovo in stallo, le sirene della Premier

Ma tutto ciò, non basta per agevolare il rinnovo. Se il recupero fisico è ormai completato, il discorso contrattuale resta aperto. Le trattative per il prolungamento con il Napoli vanno avanti, ma senza segnali concreti di svolta. A complicare il quadro ci ha pensato Sacha Tavolieri di Sky Sport Svizzera, secondo cui un addio la prossima estate diventa sempre più probabile. Il club dove è cresciuto e si è affermato, il Manchester United, e l’Aston Villa avevano già chiesto informazioni la scorsa estate. Secondo il giornalista, inoltre, l’agente del giocatore mantiene rapporti stretti con diversi club inglesi e avrebbe già avviato colloqui preliminari. McTominay sentirebbe la nostalgia della Gran Bretagna e sarebbe aperto a un ritorno in Premier League. Il Napoli lo valuterebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che, visto il suo rendimento in azzurro, potrebbe attirare più di un pretendente.