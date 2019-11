Mea culpa di Vieri: A casa ci prendono per pazzi ormai

Davanti all’evidenza bisogna arrendersi: se la Juve è sempre davanti a tutti, rigori o non rigori, non è per colpa degli arbitri e non si può sempre cercare il pelo nell’uovo. Probabilmente la mission di fare dei bianconeri una squadra divertente è ancora un obiettivo lontano dall’essere raggiunto ma i risultati arrivano eccome, in campionato come in Champions.

LE CRITICHE – Nelle scorse settimane più di una volta era stato fatto notare come questa squadra stentasse a far gioco, soffrisse troppo anche contro le piccole e avesse problemi di varia natura.

MEA CULPA – Tra i critici della Juve c’era anche Bobo Vieri che a Tiki-Taka aveva preso di mira soprattutto Sarri, ma l’ex bomber dell’Inter ora riconosce che la Juve è di un altro pianeta rispetto alle altre squadre.

L’ATTACCO – Proprio nel talk-show di Italia1 Vieri aveva detto: “La Juve ha vinto 8 scudetti di fila, ha una rosa che è la più forte in Europa, Sarri ha fatto poco finora”.

LA CONSIDERAZIONE – Ora Vieri si arrende e dice: “La Juve è la piu forte di tutte, riesce sempre a vincere, tutte le domeniche ci prendono per pazzi perchè diciamo che non vediamo la mano di Sarri eppure vince sempre, hanno tantissime occasioni da gol, d’accordo ne fa una bella e una brutta ma è lì, prima davanti a tutte ed è superiore a tutte le altre”.

LA DIFESA – Vieri ha anche difeso il Napoli, messo sotto accusa anche dal suo amico Cassano: “Non credo che onestamente il problema del Napoli sia il figlio di Ancelotti. Siamo seri. E’ la stessa squadra che ha vinto in Champions contro il Liverpool. Ora col Salisburgo? Non so, il momento e’ un po’ cosi’, difficile sbilanciarsi”.

LE REAZIONI – Non tutti sui social sono d’accordo con l’ex interista: “Basta smettere di considerare TikiTaka una trasmissione sul calcio. Vieri e Cassano sono due macchiette che vorrebbero essere spiritosi. Vorrebbero” o anche: “Io posso capire inventarsi sfide scudetto con squadre al momento nettamente inferiori e senza possibilità come Napoli e Inter ma ora lo Juventino medio piange anche su Twitter perché su TikiTaka parlano male della sua povera squadra innocente”.

SPORTEVAI | 04-11-2019 11:04