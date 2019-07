Mea culpa tifosi Inter: Ci eravamo sbagliati

E’ solo un’amichevole, chiaro, anche se il Lugano non è la classica squadra dilettantistica con cui fare il primo test stagionale, mancavano anche molti dei potenziali titolari ma l’Inter che ha vinto 2-1 in Svizzera al primo appuntamento estivo ha convinto i tifosi. Si vede già la mano di Conte, che pure ha schierato un attacco inesistente senza l’infortunato Politano e con Lautaro in vacanza e Icardi a casa. Proprio il tecnico è stato uno spettacolo nello spettacolo, come se anzichè un test-sgambatura fosse una finale di coppa. In piedi quasi sempre, urla, salti, indicazioni: una furia che ha già stregato il popolo nerazzurro. Il passato juventino è alle spalle ma la vera sorpresa del pomeriggio svizzero è stata un’altra.

IL BENVENUTO – Arrivato con un po’ di scetticismo da parte dei tifosi, soprattutto in relazione al costo del suo cartellino, Stefano Sensi è stato tra i migliori in campo. Il centrocampista si è integrato subito nella sua nuova squadra, dettando i tempi e i ritmi di gioco e mettendosi in mostra subito con un grandissimo gol nel sette che ha strappato applausi a tutti. Miglior modo per dare prova delle sue qualità non poteva esserci e sui social i tifosi interisti hanno riconosciuto la sua bravura, scusandosi anche per aver dubitato delle qualità dell’ex Cesena.

MEA CULPA – Su twitter in tanti quasi chiedono scusa: “Lo abbiamo criticato un po’ tutti ingiustamente e ci ripaga con una perla all’incrocio Li sento fino a qui i vostri Sensi di colpa”. Fioccano paragoni illustri: “Per velocità di giocata e sensibilità dei piedi mi ricorda magic Sneijder” o anche: “Il nuovo Modric“. C’è spazio per qualche sfottò, ricordando che il giocatore piaceva anche al Milan: “Scarso per i milanisti, meglio Krunic e Bennacer” e per un po’ di auto-ironia: “Due gol da fuori area? Seriamente? Non siamo abituati a tutte queste emozioni” e infine: “Quest’anno si vince tuttoooooooo!!!!!! Sensi acquisto top!!!!” e “Barella-Sensi è la coppia di centrocampo della Nazionale. Se qualcuno se ne scorda glielo ricordiamo”.

SPORTEVAI | 15-07-2019 08:57