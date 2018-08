Meda: "Barca a fondo, attimi di angoscia sul canotto"

Guido Meda ha raccontato a La Gazzetta dello Sport la sua disavventura in barca. Che come tiene a precisare, non era uno yacht: "Ma quale yacht, e soprattutto quale mio. Innanzitutto la barca era di un mio amico, e poi era un'aragostiera di 12 metri. Era una giornata dal tempo fantastico, anche il bollettino nautico non faceva presagire nulla, pure la Guardia Costiera si è detta sorpresa per come è evoluta la giornata. Ma nel pomeriggio, saranno state le 17, all’improvviso il vento e il mare sono montati in maniera violenta. Noi eravamo in un’insenatura e a abbiamo cercato di tornare in porto".

"Non siamo finiti sugli scogli, come è stato detto – precisa la voce della MotoGp, che era in vacanza all'Isola del Giglio -. Semplicemente all’improvviso la barca ha iniziato a imbarcare acqua dalla poppa, il motore ci ha abbandonato e a quel punto, visto che la barca iniziava ad affondare, il mio amico ha gettato in acqua la zattera autogonfiabile e siamo saliti a bordo. È stata una cosa velocissima, il tempo di metterci in salvo e dopo una decina di minuti la barca è andata a fondo. I bambini, mia moglie e tutti sono stati bravissimi, ma sono stati attimi angoscianti".

"A turno io e il mio amico ci siamo buttati in acqua per provare a indirizzare il canotto che puntava pericolosamente verso gli scogli. La fortuna ha voluto che dalla riva 4 turisti abbiano visto cosa è successo e che uno di loro sia corso a chiamare aiuto. Quaranta minuti dopo ci hanno soccorso e tutto perfortuna è finito bene. Vorrei dire solo una cosa: quando vai per mare, sapere dove sono le dotazioni di sicurezza è fondamentale. Non capita mai, ma quando capita… Il mio amico è stato bravissimo".

La questione passaporto: "Proviamo a far riemergere la barca con dei palloni gonfiati. Anche perché, tranne il telefono che mia moglie è riuscita a prendere e che ha miracolosamente resistito, il resto è andato a fondo. Anche il passaporto. Spero direcuperarlo per volare in Gran Bretagna per la gara di domenica".

SPORTAL.IT | 22-08-2018 09:15