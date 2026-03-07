Medagliere delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026
|Pos
|Nazione
|🥇
|🥈
|🥉
|Totale
|1
|UCRAINA
|3
|1
|2
|6
|2
|CINA
|2
|2
|2
|6
|3
|AUSTRIA
|2
|0
|0
|2
|4
|STATI UNITI
|1
|1
|0
|2
|5
|GERMANIA
|1
|0
|3
|4
|6
|NORVEGIA
|1
|0
|0
|1
|6
|SVIZZERA
|1
|0
|0
|1
|6
|SVEZIA
|1
|0
|0
|1
|9
|CANADA
|0
|2
|1
|3
|10
|FRANCIA
|0
|2
|0
|2
|11
|ITALIA
|0
|1
|1
|2
|12
|CECHIA
|0
|1
|0
|1
|12
|SPAGNA
|0
|1
|0
|1
|12
|PAESI BASSI
|0
|1
|0
|1
|15
|RUSSIA
|0
|0
|2
|2
|16
|SLOVACCHIA
|0
|0
|1
|1
Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026
VIRGILIO SPORT
Virgilio Sport