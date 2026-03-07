Virgilio Sport
Medagliere delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

La classifica di tutte le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo assegnate ai Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026

Pubblicato:

Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026

Pos Nazione 🥇 🥈 🥉 Totale
1 UCRAINA 3 1 2 6
2 CINA 2 2 2 6
3 AUSTRIA 2 0 0 2
4 STATI UNITI 1 1 0 2
5 GERMANIA 1 0 3 4
6 NORVEGIA 1 0 0 1
6 SVIZZERA 1 0 0 1
6 SVEZIA 1 0 0 1
9 CANADA 0 2 1 3
10 FRANCIA 0 2 0 2
11 ITALIA 0 1 1 2
12 CECHIA 0 1 0 1
12 SPAGNA 0 1 0 1
12 PAESI BASSI 0 1 0 1
15 RUSSIA 0 0 2 2
16 SLOVACCHIA 0 0 1 1

Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026

