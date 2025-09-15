Medagliere Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: come si posiziona l'Italia

Le medaglie conquistate dagli azzurri e dalle azzurre nel corso dell'edizione numero 20 dei campionati in corso in Giappone

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con le delusioni, forse prevedibili, e le sorprese capaci di innescare quell’entusiasmo che si riteneva sopito i Mondiali di atletica in programma a Tokyo mettono l’Italia davanti allo specchio, alla ricerca di certezze nuove, chiuso un ciclo che coincide pare con questo appuntamento stagionale.

Il medagliere aggiornato

A Tokyo si tratta della 20esima edizione dei Campionati del mondo organizzati dalla World Athletics che, da calendario, hanno inizio il 13 e si chiudono al 21 settembre 2025, con il Giappone che diventa così il primo Paese a ospitare tre differenti edizioni, con le precedenti due che si erano tenute nel 1991 sempre a Tokyo e nel 2007 a Osaka.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il medagliere presenta già un indicatore, ma per gli Azzurri nulla è ancora da ritenersi scontato incassate i primi stop, magari anche previsti, per Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi.

La Top 10 (mattina 15 settembre 2025)

In testa vediamo gli Stati Uniti, provvisoriamente l’Italia occupa l’ottava posizione: la situazione medagliere Tokyo 2025 è in continua evoluzione e verrà aggiornato strada facendo, di medaglia in medaglia.

L’evento si terrà nel National Stadium della capitale nipponica dove già si erano tenute le Olimpiadi nel 2021 e prevede 49 discipline, 24 maschili, 24 femminili e una mista, la staffetta 4×400 metri.