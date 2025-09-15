Medagliere Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: come si posiziona l'Italia

Con le delusioni, forse prevedibili, e le sorprese capaci di innescare quell’entusiasmo che si riteneva sopito i Mondiali di atletica in programma a Tokyo mettono l’Italia davanti allo specchio, alla ricerca di certezze nuove, chiuso un ciclo che coincide pare con questo appuntamento stagionale.
Il medagliere aggiornato
A Tokyo si tratta della 20esima edizione dei Campionati del mondo organizzati dalla World Athletics che, da calendario, hanno inizio il 13 e si chiudono al 21 settembre 2025, con il Giappone che diventa così il primo Paese a ospitare tre differenti edizioni, con le precedenti due che si erano tenute nel 1991 sempre a Tokyo e nel 2007 a Osaka.
Il medagliere presenta già un indicatore, ma per gli Azzurri nulla è ancora da ritenersi scontato incassate i primi stop, magari anche previsti, per Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi.
La Top 10 (mattina 15 settembre 2025)
In testa vediamo gli Stati Uniti, provvisoriamente l’Italia occupa l’ottava posizione: la situazione medagliere Tokyo 2025 è in continua evoluzione e verrà aggiornato strada facendo, di medaglia in medaglia.
L’evento si terrà nel National Stadium della capitale nipponica dove già si erano tenute le Olimpiadi nel 2021 e prevede 49 discipline, 24 maschili, 24 femminili e una mista, la staffetta 4×400 metri.
- Stati Uniti: 5 ori, 1 bronzo;
- Kenya: 2 ori;
- Giamaica: 1 oro, 2 argenti;
- Canada: 1 oro;
- Francia: 1 oro;
- Spagna: 1 oro;
- Tanzania: 1 oro;
- Italia: 2 argenti; 2 bronzi;
- Etiopia: 2 argenti, 1 bronzo;
- Olanda: 2 argenti;
- Germania: 2 argenti.