Virgilio Sport
ALTRI SPORT ATLETICA

Medagliere Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: come si posiziona l'Italia

Le medaglie conquistate dagli azzurri e dalle azzurre nel corso dell'edizione numero 20 dei campionati in corso in Giappone

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con le delusioni, forse prevedibili, e le sorprese capaci di innescare quell’entusiasmo che si riteneva sopito i Mondiali di atletica in programma a Tokyo mettono l’Italia davanti allo specchio, alla ricerca di certezze nuove, chiuso un ciclo che coincide pare con questo appuntamento stagionale.

Il medagliere aggiornato

A Tokyo si tratta della 20esima edizione dei Campionati del mondo organizzati dalla World Athletics che, da calendario, hanno inizio il 13 e si chiudono al 21 settembre 2025, con il Giappone che diventa così il primo Paese a ospitare tre differenti edizioni, con le precedenti due che si erano tenute nel 1991 sempre a Tokyo e nel 2007 a Osaka.

Il medagliere presenta già un indicatore, ma per gli Azzurri nulla è ancora da ritenersi scontato incassate i primi stop, magari anche previsti, per Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi.

La Top 10 (mattina 15 settembre 2025)

In testa vediamo gli Stati Uniti, provvisoriamente l’Italia occupa l’ottava posizione: la situazione medagliere Tokyo 2025 è in continua evoluzione e verrà aggiornato strada facendo, di medaglia in medaglia.

L’evento si terrà nel National Stadium della capitale nipponica dove già si erano tenute le Olimpiadi nel 2021 e prevede 49 discipline, 24 maschili, 24 femminili e una mista, la staffetta 4×400 metri.

  • Stati Uniti: 5 ori, 1 bronzo;
  • Kenya: 2 ori;
  • Giamaica: 1 oro, 2 argenti;
  • Canada: 1 oro;
  • Francia: 1 oro;
  • Spagna: 1 oro;
  • Tanzania: 1 oro;
  • Italia: 2 argenti; 2 bronzi;
  • Etiopia: 2 argenti, 1 bronzo;
  • Olanda: 2 argenti;
  • Germania: 2 argenti.

Medagliere Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: come si posiziona l'Italia

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Verona - Cremonese
Como - Genoa

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio