Medhi Benatia ha scelto il proprio futuro

Protagonista proprio malgrado di una delle azioni più controverse e discusse dell’ultima edizione di Champions League, il contatto con il madrileno Lucas Vazquez costato a conti fatti l’eliminazione alla Juventus, Medhi Benatia è rimasto in bianconero sebbene a lungo in estate si sia parlato della possibile partenza del difensore marocchino dopo il ritorno a Torino di Leonardo Bonucci.

Intervistato da 'J Tv', l’ex romanista ha confessato l’entusiasmo con cui sta vivendo la cavalcata della squadra di Allegri, seppur dai margini: “Sto bene fisicamente, sto giocando un po' meno rispetto allo scorso anno, ma cerco sempre di farmi trovare pronto e di dare il massimo. Tutti vorrebbero sempre giocare, spiace stare fuori per un po' di partite, ma qui alla Juve abbiamo due squadre dello stesso livello, quindi bisogna allenarsi forte e rispondere presente quando c'è bisogno di te".

Tutto merito dell’arrivo di Ronaldo…: “Siamo felici di quanto finora, ma non abbiamo ancora vinto nulla. Questa Juve la più forte di sempre? È presto per dirlo, ma ora abbiamo un giocatore come Cristiano che ha scritto la storia del calcio e questo ci aiuta molto".

