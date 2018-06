Mediapro porta in tribunale la serie A

Mediapro ha accolto con estremo disappunto la lettera della Lega Serie A del 28 maggio dopo che l'Assemblea ha votato all'unanimità la risoluzione del contratto degli spagnoli, e questa mattina dovrebbe essere arrivata, a quanto apprende l'Adnkronos, alla Lega A e a Infront, una lettera via pec, nella quale ne contesta integralmente il contenuto. Il gruppo iberico si era aggiudicato il bando da intermediario per i diritti TV della Serie A con un'offerta da un miliardo e 50 milioni ed ora ha pochi giorni per presentare la fidejussione richiesta.

Mediapro ritiene, secondo fonti della società, che la risoluzione che è stata esercitata dalla Lega A sia illegittima e debba considerarsi nulla e intima di revocare con effetto immediato la risoluzione del contratto, con l'avvertimento che, se non avverrà entro tre giorni, darà mandato ai propri legali per tutelare i propri interessi e diritti in ogni sede, civile e penale, anche in via cautelare. Del resto lo stesso Jaume Roures non si riesce a capacitare, dopo essersi aggiudicato i diritti televisivi della Ligue 1, che le garanzie presentate da Mediapro non siano state ritenute sufficienti dalla Lega Serie A, visto che sia per acquistare i diritti del campionato spagnolo e di quello francese e della Champions e prima ancora per la F1 ai tempi di Ecclestone, la garanzia, da quanto fanno sapere gli spagnoli, era stata la stessa Mediapro.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 15:45