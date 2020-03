Medico inglese attacca gli italiani, Ciro Immobile furente

Il medico inglese e personaggio televisivo Christian Jessen, presentatore del programma tv 'Malattie imbarazzanti', in un'intervista emittente britannica Fubar Radio ha preso di mira l'Italia per le drastiche misure sul Coronavirus: "Potrebbe essere un pochino razzista da dire, dovete scusarmi, ma non vi sembra una scusa questa? Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutto e a smettere di lavorare, così da concedersi una lunga siesta", sono le parole riportate dal The Indipendent.

Tra le centinaia di commenti indignati è arrivato anche quello dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, che su Instagram non ha nascosto la sua furia: "Vallo a dire ai parenti delle persone morte o di quelle che lottano, testa di c… Te lo dico dal profondo del cuore: vai a c…".

SPORTAL.IT | 13-03-2020 23:14