Medvedev bloccato a Dubai dopo l’attacco all’Iran, Indian Wells a rischio: la paura e la testimonianza di Bublik

Medvev, Arevalo, Pavic, Heliovaara e Patten sono attualmente bloccati a Dubai per via del conflitto bellico scoppiato nel Golfo Persico e non sanno se e come raggiungeranno Indian Wells, dove si trova Bublik dopo un volo di paura

La gioia di Daniil Medvedev per la conquista dell’ATP 500 di Dubai è durata poco prima che lasciasse spazio alle preoccupazioni per l’attacco di USA e Israele all’Iran. Preoccupazioni anche puramente pratiche, dato che il russo – così come altri giocatori – si trovano bloccati negli Emirati Arabi Uniti senza al momento avere la possibilità di volare in California per prendere parte al Masters 1000 di Indian Wells. Il conflitto bellico nella zona del Golfo Persico ha imposto il blocco aereo sopra molti stati e città della zona, compresa Dubai.

Medvedev e altri giocatori bloccati a Dubai dopo l’attacco all’Iran

Indian Wells rischia di perdere alcuni dei suoi teorici protagonisti, tra cui Medvedev, che come i giocatori di doppio oggi impegnati per la finale dell’ATP 500 di Dubai (Heliovaara, Patten, Arevalo e Pavic) si trova bloccato nella città degli Emirati per via del blocco aereo (che non ha ancora una data di fine) imposto in varie nazioni (Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait e Giordania, Iran, Iraq e Israele) dopo l’attacco di Stati Uniti d’America e Israele in Iran. Fortunatamente per i giocatori all’inizio del primo Masters 1000 manca ancora una settimana, ma i dubbi su come possano fare per raggiungere la California rimangono.

Il viaggio della speranza di Medvedev per andare in California

Come riportato da Ubitennis, Medvedev e i suoi colleghi potrebbero intraprendere un vero e proprio viaggio della speranza per raggiungere la California in aereo. Il piano sarebbe quello di raggiungere via terra Riad (distante circa 1000 km da Dubai), dove lo spazio aereo è ancora aperto. Non è detto però che la situazione rimanga invariata nelle prossime ore, ne tantomeno che abbiano il visto per entrare in Arabia Saudita. Altro problema potrebbe riguardare il grande afflusso di persone a Riad per lo stesso motivo. Insomma, al momento le possibilità di vedere Medvedev e i doppisti a Indian Wells sembrano scarseggiare, soprattutto dopo che un attacco ha preso di mira proprio l’aeroporto di Dubai.

La paura e la testimonianza di Bublik sull’attacco all’Iran

Chi da Dubai è riuscito ad arrivare a Indian Wells è stato Alexander Bublik, eliminato dal torneo al secondo turno e partito giusto poco prima dell’inizio del conflitto, come ha fatto sapere sul proprio profilo Telegram lo stesso kazako ai suoi fan, ai quali ha raccontato le proprie paure prima di tranquillizzarli: “Stavamo volando da Dubai, ho pensato ‘se Dio vuole arriverò sano e salvo’. Abbiamo lasciato lo spazio aereo iraniano, ho aperto il notiziario ed eccolo lì. Il volo è andato bene”.