Medvedev ci crede: "Ora me la gioco"

Daniil Medvedev è a caccia del primo Slam della sua carriera e cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Novak Djokovic, a un passo dal sogno Grande Slam. “L’ultima finale con Nadal è stata pazza e se sarà una partita simile spero di vincerla”.

“Partita particolare, soprattutto nel secondo set e tutti pensavano che ormai si andasse un set pari. Ho salvato i set point, ho giocato un buon punto ed il match è cambiato completamente. Non penso di aver giocato il mio miglior tennis, ma sono contento di essere arrivato in finale. Speravo durante i set point che non mettesse la prima sulla riga. Sul 5-4 sapevo che era il momento importante della partita, che dovevo dare il meglio e che potevo sfruttare quel passaggio a vuoto”, ha detto dopo la vittoria contro.

OMNISPORT | 11-09-2021 11:55