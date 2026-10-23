Medevede batte Atmane e all'ATP 250 di Almaty conquista la quarta semifinale consecutiva, poi, dopo la vittoria, ricorda i consigli di Djokovic e riserva una dura critica ai più giovani

Continua l’ottimo periodo di forma di Daniil Medvedev, che all’ATP 250 di Almaty ha battuto in due set Terence Atmane conquistando la sua quarta semifinale consecutiva. Intervista da BB Tennis dopo la partita, il russo ha ricordato la grande disponibilità di Novak Djokovic a offrirgli consigli e ad aiutarlo, rivelando di essere pronto anche lui a fare lo stesso nei confronti delle nuove generazioni, a cui ha riservato però anche una dura critica.

Medvedev batte Atmane ad Almaty e conquistador la quarta semifinale consecutiva

Percorso netto fin qui all’ATP 250 di Almaty per il campione in carica. Dopo la dominante vittoria per 6-2 6-1 all’esordio contro Sho Shimabukuro, Medvedev si è sbarazzato agilmente anche di Atmane, reduce dalla combattutissima vittoria su Mattia Bellucci. Il russo ha trionfato con un doppio 6-4 al termine di un match deciso da un break per set e che lo ha visto sempre in controllo senza mai correre alcun rischio al servizio, dove solo in un’occasione è stato costretto ai vantaggi, senza comunque mai offrire una palla break al suo avversario. Una vittoria che ha permesso a Daniil di conquistare la sua quarta semifinale consecutiva, nella quale affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Karen Khachanov.

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Medvedev si candida ad aiutare i giovani ma gli lancia una stoccata

Nel post partita Medvedev, che a 30 anni e dopo tanti successi può essere considerato uno dei giocatori più esperti del circuito, si è candidato a dare suggerimenti ai ragazzi più giovani, ai quali però ha anche rifilato una dura stoccata: “A volte cerco davvero di aiutare i giocatori più giovani. Se c’è qualche giovane tennista che mi piace come persona, gli offro il mio aiuto, ma è vero che al giorno d’oggi sono tutti molto diversi… Alcuni di loro fanno un colpo vincente e la loro reazione è: “Hahaha”. Quello che penso quando vedo una cosa del genere è: ‘Chi ti credi di essere?’. Non mi viene spontaneo aiutare i giovani che si comportano così, ma ce ne sono sempre altri ai quali dirò che, se hanno qualche domanda, me la facciano. Non mi piacciono le persone che vengono a darmi consigli quando non ho chiesto nulla. Queste persone cerco di evitarle, quindi non voglio essere quel tipo di persona”.

Medvedev ricorda tutta la disponibilità di Djokovic

Medvedev ha poi ricordato come a ricoprire quel ruolo per lui fu anche Djokovic, che ha descritto come una persona de sempre disponibile a offrire consigli e aiutare i più giovani, Sinner ne sa qualcosa, ricordando anche un bell’aneddoto che riguarda i due: “Novak mi ha aiutato una volta. Abbiamo quella storia interessante legata alla Coppa Davis e al jet privato. Novak, infatti, è una persona a cui piace molto dare consigli e aiutare i più giovani. Certo, quando quell’aiuto proviene da qualcuno che ha vinto 24 tornei del Grande Slam, anche se io sono uno che ha vinto molto, come non apprezzarlo”.