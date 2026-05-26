Roland Garros, Medvedev si scioglie sotto il sole di Parigi: Daniil crolla e litiga con la moglie. Kouamè, che rivelazione

Il primo turno dello slam sulla terra rossa regala la prima grande sorpresa con l’eliminazione del russo che era stato semifinalista a Roma. Medvedev si lamenta del caldo con la moglie

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Cinque set imprevedibili, uno più strano dell’altro e la prima sorpresa al Roland Garros 20026 porta la fine dell’australiano Adam Walton e del russo Daniil Medvedev, con quest’ultimo che esce sconfitto e travolto dalle critiche. Oltre 3 ore e mezza di partita giocate sotto un caldo terribile che ha messo a dura prova il fisico e la pazienza dei due giocatori.

Daniil, eliminato e travolto dalle critiche

Un match, quello tra Medvedev e Walton, che sin dalle prime battute fa capire che si assisterà a una gara folle. L’australiano domina il primo set, mentre il russo (testa di serie numero 8) in campo non c’è proprio. Finisce 6-2 ma siamo solo all’inizio, il secondo parziale sembra essere una dichiarazione di intenti del russo che vince 6-1. Tutto facile…anche no. La partita prosegue sulle montagne russe con l’australiano che vince il terzo parziale per 6-1 e Daniil che si prende il quarto con lo stesso punteggio. Si decide al quinto con Daniil capace di andare avanti di un break e che dà la sensazione di poter far vale il suo maggior ranking. Ma arrivato al momento decisivo, avanti 4-3 si scioglie sotto il sole di Parigi, perde i tre game successivi e nell’ultimo sembra quasi gettare la spugna.

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Roland Garros: il tabellone maschile

Medvedev bacchettato dalla moglie

Una partita folle quella giocata da Daniil Medvedev al suo esordio al Roland Garros. Il russo che aveva reso la vita molto dura a Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d’Italia si dimostra giocatore imprevedibile e umorale. Alla vigilia della sfida di esordio contro l’australiano Adam Walton, i favori sono tutti dalla sua parte ma il primo set si trasforma subito in un incubo per il numero 6 del seeding. Daniil comincia a lamentarsi per il caldo e le condizioni di gioco, ma stavolta piuttosto che scappare racchette (come è spesso capitato in passato), arriva la ramanzina della moglie Daria seduta in tribuna: “Fa caldo per tutti, stanno soffrendo tutti. Comportati bene”. Ma Daniil vuole avere l’ultima parola: “Quando comincerò a prendere il campo allora comincio anche a comportarmi bene”.

La Francia impazzisce per Moise Kouamè

C’è un nuovo gioiello a Parigi, non è esposto al Louvre ma dà spettacolo al Roland Garros. Si tratta del classe 2009 Moise Kouamè che dopo aver vinto la sua prima partita a livello ATP lo scorso marzo a Miami, ora fa uno step di crescita in più conquistando il suo primo successo in uno slam. Il 17enne ha infatti battuto il croato Marin Cilic in tre set e diventa uno dei più giovani di sempre a vincere un match a questi livelli. E’ il primo 2009 a riuscirci, dopo che solo un paio di giorni fa Federico Cinà era diventato il primo 2008 a centrare il successo. Il match contro Cilic si è giocato in una vera e propria bolgia con tifo da stadio per il giovane Moise che non ha mai tremato e ha conquistato il successo più importante della sua giovane carriera.