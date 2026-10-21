Il russo si lamentava per i troppi impegni, ma adesso non salta un torneo. Le parole su Jannik e Carlos e il rispetto per Sascha, futuro numero 1 della classifica.

Fino a qualche tempo fa si lamentava per i troppi impegni ed era molto critico nei confronti dell’ATP che “costringeva” i giocatori a prendere parte a tanti, troppi tornei per cercare di racimolare i punti per le ATP Finals. Daniil Medvedev deve aver cambiato idea sulla questione o forse ha deciso semplicemente di fare di necessità virtù, evitando ulteriori polemiche. Il russo, sia pur stremato da una stagione logorante, è in campo ad Almaty, nel lontano Kazakistan, dove difende il titolo vinto nel 2025. Il torneo è un ATP 250, ci sono in palio pochi punti in ottica Torino. Punti che, comunque, potrebbero tornare utili.

Medvedev stakanovista: “Perché gioco ad Almaty”

Medvedev al momento è sesto nella Race, virtualmente quinto visto l’annuncio di chiusura anticipata della stagione da parte di Sinner. Il margine nei confronti del primo degli esclusi, Djokovic, è abbastanza rassicurante: 580 punti. Meglio non rischiare, comunque, anche a costo di sovraccaricarsi in vista di Torino. Lo Zar, dopo Almaty, sarà in campo a Vienna e poi a Parigi. “Ci sono molti motivi per cui sono qui, non si tratta solo di Torino”, ha chiarito. “Io e mia moglie abbiamo deciso di tornare perché è un posto fantastico per i bambini, ho un impegno con questo torneo e non avrebbe senso saltare Almaty e non Vienna. Sì, sono un po’ stanco, ma non è la prima volta nella mia carriera che lo sono”.

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Sinner, Alcaraz e Zverev: l’analisi di Medvedev

Altri grandi campioni, in primis Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, hanno pagato uno scotto pesante alla stanchezza. La loro assenza, dello spagnolo nella parte iniziale della stagione e dell’azzurro in quella finale, ha spianato la strada all’ascesa di Sascha Zverev. Per Medvedev, il tedesco merita comunque rispetto. “È chiaro che, quando anche uno solo di quei giocatori non partecipava, le possibilità per gli altri aumentavano. Oggi succede la stessa cosa. Ci sono due giocatori che, quando sono in forma e non hanno infortuni, sono davvero difficili da battere. In questo senso, Sascha merita assolutamente i complimenti: i suoi risultati sono pienamente meritati. Si è trovato in questa situazione, diventerà numero ed è incredibilmente costante”.

La risalita di Daniil e il momento del tennis attuale

Medvedev, invece, non ha troppi rimpianti al termine di una stagione che lo ha visto risalire al quinto posto del ranking. “Vincere uno Slam? No, nel mio caso non ci sono andato neanche vicino”, ha ammesso rispondendo alle domande della testata russa Championat. “Non sono nemmeno riuscito a raggiungere i quarti di finale di un torneo dello Slam quindi non posso rammaricrmi di niente. Ma, naturalmente, queste dinamiche ci sono sempre state. C’erano i cosiddetti ‘Big Four’, poi si è passati ai ‘Big Three’ perché Andy Murray ha avuto problemi fisici relativamente presto e alla fine ha vinto un po’ meno”.