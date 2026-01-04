Medvedev drastico su Sinner e Alcaraz, Swiatek asfalta Sabalenka: "Kyrgios? Ma quale Battaglia dei Sessi..."

Lo Zar pessimista sulle sfide con Jannik e Carlos: "Se manterranno la stessa costanza dell'anno scorso sarà dura batterli". Iga attacca Aryna: "Non ho neppure visto la partita".

Battere Sinner o Alcaraz? Impossibile, almeno per il momento. Persino lo Zar si arrende all’evidenza, anche se si tratta di uno Zar alla ricerca dello smalto perduto da tempo: Daniil Medvedev. Il russo ha analizzato il momento del tennis mondiale e ha ammesso candidamente che, come ama ripetere Paolo Bertolucci, con quei due al top della forma non ci sarà “trip for cats” per gli altri. Se quella di Medvedev assomiglia a una resa, in campo femminile divampano battaglie e polemiche. Iga Swiatek ha duramente bacchettato la rivale Aryna Sabalenka per la clamorosa pagliacciata della “Battaglia dei Sessi” di Dubai contro Nick Kyrgios. Di cui si minacciano repliche.

Medvedev da Brisbane: l’ammissione su Jannik e Carlos

Nella conferenza di presentazione del torneo di Brisbane, primo atto della nuova stagione, Medvedev è stato quanto mai drastico sui nuovi padroni del tennis: “Sinner e Alcaraz sono semplicemente migliori degli altri, la loro potenza di palla è superiore a tutti. In più entrambi servono in modo ottimale e si muovono con grande intensità. Se riusciranno a mantenere la stessa costanza vista lo scorso anno, per chiunque sarà impossibile raggiungere il loro livello. L’importante – ha aggiunto, concedendosi una piccola speranza – sarà affrontarli quante più volte possibile. Se ci giochi contro per dieci volte, puoi batterli almeno in una circostanza”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Daniil in Australia può incrociare Kyrgios…come Sabalenka

Medvedev ha parlato anche dei cambiamenti nel suo team: “Ho migliorato le mie prestazioni nella parte finale dell’anno scorso e penso sia importante aver mantenuto la stessa squadra con cui ho iniziato qualche mese fa. Tutti sono soddisfatti del mio sistema di gioco, stanno cercando di aggiungere dettagli che mi renderanno un giocatore migliore soprattutto sulla volée e al servizio”. A Brisbane, grazie a una wildcard, ci sarà anche Nick Kyrgios, fresco reduce dalla vittoria su Aryna Sabalenka in una “Battaglia dei Sessi” che continua a far discutere. Iga Swiatek è stata tranchant sulla questione: “Non ho neppure guardato la partita, non guardo cose del genere. So solo com’è andata a finire”.

Swiatek asfalta Aryna: “Match con Nick? Solo intrattenimento”

“Penso che soltanto il nome sia stato lo stesso di quella del 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs. Non ci sono altre somiglianze”, ha aggiunto la polacca. “Questa partita non aveva niente a che fare col cambiamento sociale o con argomenti importanti: era solo intrattenimento. Il tennis femminile è un fenomeno a sé stante, abbiamo tante grandi atlete e storie fantastiche da raccontare che non c’è bisogno di fare paragoni col tennis maschile. Rivincita? Non c’è bisogno di alcuna competizione, ci sono già eventi come la United Cup a unire il tennis a tutti gli effetti, permettendo ai tifosi di entrambi i circuiti di assistere con entusiasmo a grandi spettacoli”.