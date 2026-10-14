Medvedev supera Tsitsipas e sfida Zverev a Shanghai: senza Sinner e Alcaraz il tennis è tornato indietro di cinque anni

Medvedev stoppa la rinascita di Tsitsipas e vola ai quarti di finale di Shanghai, che senza Sinner e Alcaraz ha riportato il tennis indietro al 2021

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Senza Jannik Sinner e con un Carlos Alcaraz ancora non al top della forma, il tennis a Shanghai sembra aver fatto un passo indietro di qualche stagione. Questa è la sensazione avuta guardando la bella vittoria di Daniil Medvedev su un ritrovato Stefanos Tsitsipas. Una vittoria che permette al russo di approdare ai quarti del Masters 1000 cinese, dove si candida uno dei principali rivali di Alexander Zverev alla conquista del titolo.

Medvedev supera una bella versione di Tsitsipas

Dopo il tragico finale dell’ATP 500 di Pechino chiuso con la squalifica, Medvedev è ripartito alla grande al Masters 1000 di Shanghai, dove è approdato ai quarti di finale grazie alla vittoria su una bella versione di Tsitsipas. Una vittoria arrivata in due set, con il russo che ha subito indirizzato il primo parziale con un break nel terzo game, trovando poi però la resistenza del greco, che ha annullato in totale cinque palle break nel primo set. Nel secondo il match si fa ancora più combattuto, con entrambi i giocatori che non concedono praticamente nulla nei propri turni di servizio, almeno fino all’undicesimo game, nel quale Tsitsipas accusa un passaggio a vuoto che permette a Medvedev di ottenere un break a zero e poi di chiudere l’incontro col risultato finale di 6-4 7-6.

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Sarà Medvedev il vero rivale di Zverev a Shanghai (e non solo)?

Daniil approda così ai quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Tommy Paul e Zizou Bergs, e si candida a essere il principale rivale di Zverev al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbero affrontarsi in finale. Oltre che in Cina in realtà Medvedev potrebbe essere uno degli antagonisti di Sascha in tutti i tornei che mancano fino al termine della stagione, dunque Vienna, Parigi e, soprattutto, ATP Finals. Senza Sinner e con Alcaraz che da sempre fatica nei tornei di fine anno, il russo potrebbe essere infatti il rivale più temibile per Zverev, che in carriera ha perso 14 delle 22 sfide totali contro Medvedev.

Senza Sinner e un Alcaraz ancora a mezzo servizio il tennis è tornato indietro di 5 anni

Guardando al Masters 1000 di Shanghai senza Sinner e con un Alcaraz che deve ancora ritrovare la miglior condizione dopo l’infortunio ed eliminato già al 3° turno, si ha un po’ la sensazione che il tennis abbia fatto un balzo indietro nel tempo a circa cinque anni fa, quando Zverev, Medvedev e Tsitsipas era gli uomini del momento e i giocatori più accreditati a raccogliere l’eredità dei Big3 (poi finita nelle mani appunto di Jannik e Carlos).

Dopo un periodo di crisi infatti Stefanos sembra piano piano star tornando ai livelli ai quali ci aveva abituato, mostrando anche in Cina ulteriori progressi, mentre dopo una stagione negativa e qualche mese sottotono, Daniil sembra essere finalmente uscito dalla crisi, riavvicinandosi alla top-5. Tra i tre Zverev è stato l’unico a essersi mantenuto sempre su alti livelli, anche se solo in questa stagione si è sbloccato a livello slam e a Shanghai ha avuto l’ufficialità di diventare numero 1 chiudere l’anno in vetta al ranking, conseguimenti che ai tempi ci si immaginava avrebbe raggiunto con qualche anno di anticipo visto il suo talento.